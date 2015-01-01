Жителям Закамска выдали «мобильные медикаменты»
Кировский район Перми усилили связью. Благодаря местным фармацевтам теперь более 100 тыс. жителей Закамска смогут ещё лучше слышать друг друга во время телефонных разговоров и быстрее загружать интернет-страницы.
В рамках сотрудничества с крупнейшим производителем лекарственных препаратов в России — «Медисорб» — специалисты «МегаФона» установили дополнительные объекты связи на территории производственной площадки предприятия в Закамске, где изготавливают ацетилсалициловую кислоту, парацетамол, кальция глюконат и другие лекарства. Сигнал сети этого оборудования покрывает более 20 кв. км.
Для улучшения качества звука во время разговора связисты внедрили технологию HD-Voice. Это значит, что не только сотрудники фармацевтического предприятия, но и жители Кировского района могут оценить новый уровень связи.
Максим Бородин, начальник отдела маркетинга компании «Медисорб»:
— Ежемесячно в аптечные и лечебно-профилактические учреждения России мы выгружаем более 20 миллионов упаковок лекарственных препаратов. Значительная часть производимых нами лекарств входит в список жизненно необходимых. Мы всегда должны быть на связи с аптеками по всей стране, поэтому для решения мобильных вопросов обратились к надёжному оператору. Качественная связь и интернет «МегаФона» уже сегодня помогают вовремя доставить лекарства в любую точку страны.
Мария Субботина, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Перми:
— Важно, что наше партнёрство с «Медисорбом» не только повлияет на эффективность коммуникаций внутри предприятия, но и принесёт пользу и больший комфорт для повседневного общения жителей района.
«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 млн абонентов.
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