В Перми приставы закрыли «Харчевню» на 14 суток
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Приставы Ленинского и Индустриального районов УФССП России по Пермскому краю приостановили работу кафе «Харчевня» в Перми на ул. Встречная, 33, так как владелица кафе приняла на работу гражданина Таджикистана, но не уведомила об этом миграционную службу.
В связи с чем деятельность кафе была приостановлена на 14 суток.
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
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