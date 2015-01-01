В Перми приставы закрыли «Харчевню» на 14 суток

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Приставы Ленинского и Индустриального районов УФССП России по Пермскому краю приостановили работу кафе «Харчевня» в Перми на ул. Встречная, 33,  так как владелица кафе приняла на работу гражданина Таджикистана, но не уведомила об этом миграционную службу.

В связи с чем деятельность кафе была приостановлена на 14 суток. 

«Новый компаньон»

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