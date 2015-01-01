Краснокамский филиал Пермьстата объединили с пермским

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Как сообщают в Пермьстате, их представители, размещавшиеся в Краснокамске на ул. Комарова, 5, в связи с оптимизацией с 1 июня этого года прекратили свою работу. Вся отчётность будет приниматься теперь в Перми на ул. Революции, 66.

Напомним, Пермьстат был создан в 2004 году.

Сейчас у регионального органа статистики насчитывается больше 30 районных отделов: Чердынский, Чернушинский, Частинский, Суксунский, Сивинский, Очёрский, Оханский, Пермский, Уинский, Октябрьский, Красновишерский, Куединский, Ординский, Березники, Александровск, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Горнозаводский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Нытвенский и Осинский.

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