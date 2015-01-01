Сергей Яремченко стал новым руководителем ПАИЖК

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Новым руководителем агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК) назначен Сергей Яремченко.

Он ранее работал председателем департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края.

По словам министра строительства и ЖКХ Пермского края Михаила Сюткина, в последнее время ПАИЖК становится ключевым элементом системы поддержки участников долевого строительства. Новый руководитель должен будет сделать систему господдержки более прозрачной и сбалансированной.

«Новый компаньон»