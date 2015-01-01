Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 2 июня
На том же месте, в тот же день. В Перми стартует городской проект «Суббота на набережной». Каждую субботу нынешнего лета горожане получат возможность принять участие в различных мероприятиях под общим лозунгом «Кама — река событий».
Пермский Макрон. Эксперты подводят итоги 100 дней, в течение которых Пермским краем Максим Решетников.
В нашем доме поселился замечательный сосед. В Перми поддержали всероссийскую акцию «День соседей».
«Зелёный марафон»: проигравших нет! В Перми состоялся ежегодный спортивный праздник.
Дорожный разгар. Власти Перми не намерены снижать достигнутые темпы дорожного ремонта.
В ногу со временем. Пермские школы готовятся к новому учебному году.
Праздник с традициями. В день города на пермской эспланаде будет дан старт нескольким фестивалям и турнирам.
В ожидании будущих побед. Обладатель Кубка Гагарина Евгений Кетов уверен в чемпионском потенциале пермского хоккея.
Феечки-леечки. Пермяки иллюстрируют сказки.
Следуй за соловьём. Пермяки под трели пернатых благоустраивают долины малых рек.
Отдохнём хоть на часок. Пермяков приглашают провести «Час на природе».
В память о мастере. В Перми открыт памятник на могиле известного художника.
«Серебряные сказки» для маленьких пермяков. На следующей неделе в краевой столице открывается ежегодный Фестиваль сказок.
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