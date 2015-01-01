Участники проекта «Местный дом культуры» подписали соглашение о выделении субсидий

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Сегодня, 31 мая, прошло подписание соглашений между городскими и сельскими поселениями и Министерством культуры Пермского края о выделении субсидий на реализацию проекта «Местный дом культуры», инициированного партией «Единая Россия».

Субсидии из краевого бюджета направлены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. Средства будут расходоваться на ремонт зданий, покупку современного оборудования, мебели и концертных костюмов для творческих коллективов.

«Всё направлено на то, чтобы местные дома культуры, особенно в деревнях, сельских поселениях стали культурным центром, куда жители приходили бы для проведения досуга и общения. Особенно важно, чтобы наша молодёжь могла собраться и приобщиться к культуре своего родного Пермского края», — сказала координатор проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» в Пермском крае Надежда Лядова.

В России проект реализуется в 74 субъектах. В Пермском крае в 2017 году участниками стали 48 сельских и городских поселений с населением менее 50 тыс. человек.

«Ни для кого не секрет, что сельское поселение не может в достаточной степени обеспечить функционирование местных домов культуры. Благодаря партии «Единая Россия» появился проект, в котором в этом году смогло принять участие и Лобановское поселение. Мы получаем для своего МАУ КДЦ «Содружество», в который входит три дома культуры, средства для приобретения кресел. Сегодня мы подписали соглашение и ждём перечисления средств, чтобы до конца года успеть выполнить все работы в рамках проекта», — сказал глава Лобановского сельского поселения Андрей Кочкин.

На подписании соглашений присутствовал начальник отдела формирования, реализации и контроля за исполнением государственных программ Министерства культуры Пермского края Мария Герасимова. Она отметила, что все работы должны быть выполнены до конца года, а отчётные документы представлены до 20 ноября 2017 года.

Проект «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» рассчитан на три года. В 2017 году Пермский край получил из федерального бюджета субсидии в размере 11,3 млн руб. При успешной реализации партпроекта в регионе его поддержка со стороны федерального центра будет продолжена и в дальнейшем.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края