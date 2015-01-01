Справки отменяются

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Абитуриентам с инвалидностью упростили правила подачи документов при поступлении в вузы.

Теперь молодым людям с инвалидностью, поступающим в вуз, предоставлять в приёмные комиссии индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) с заключением МСЭ об отсутствии или наличии противопоказаний к обучению в том или ином вузе не обязательно.

Соответствующие изменения в Закон «Об образовании в РФ» были подписаны президентом России Владимиром Путиным в начале мая.

Как пояснили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю, согласно изменениям в этом законе право поступить на бюджетное место в вуз в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. Этим правом инвалид мог воспользоваться в том случае, если ему не противопоказано обучение в конкретной образовательной организации. Факт отсутствия противопоказаний удостоверяло федеральное учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Начиная с 12 мая 2017 года с учреждений МСЭ снимается функция установления противопоказаний к обучению по программам бакалавриата и специалитета.

Таким образом, принятый законопроект отменил необходимость получения заключения МСЭ. Абитуриентам с инвалидностью для поступления в вуз достаточно будет установить отсутствие противопоказаний к обучению по выбранной специальности, если они существуют, наравне с другими абитуриентами.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться