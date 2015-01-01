Транспортная комиссия правительства РФ одобрила проект строительства моста через Чусовую

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Фото: Константин Долгановский

Глава Пермского края Максим Решетников защитил проект строительства моста через реку Чусовая на заседании правительственной комиссии по транспорту под руководством заместителя руководителя аппарата правительствам РФ Максима Акимова.

30 мая 2017 года комиссия одобрила проект, ранее принятый Росавтодором и Межведомственной комиссией при министерстве транспорта РФ. Максим Акимов поручил федеральному минфину изыскать возможность направить средства федерального бюджета на строительство моста.

Таким образом, решение комиссии даёт краевому министерству транспорта возможность заключить концессионное соглашение с «Пермской концессионной компанией», являющейся партнёром.

Как отметил на заседании комиссии Максим Решетников, такие масштабные и сложные проекты становятся мощным стимулом для развития региона, способствуют привлечению новых инвесторов.

«Уверен, что это только первая ласточка из инвестпроектов такого качества. В перспективе наша задача — привлекать частные деньги под все крупные инфраструктурные проекты, что станет новым импульсом для развития экономики региона. При этом важно не забывать о жителях края, для которых мы работаем, — проезд по мосту должен быть бесплатным», — отметил глава региона.

Общая стоимость строительства и реконструкции объекта составила более 14 млрд руб. 9,6 млрд руб. планируется выделить из федерального бюджета. 3 млрд руб. вложит концессионер. Часть средств будет выделена из региональной казны.

Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к 2022 году.

Отметим, строительство моста через реку Чусовую и подходов к нему — крупнейший проект государственно-частного партнёрства (ГЧП) в дорожном строительстве. До финала конкурсного отбора проектов ГЧП с предоставлением федеральных средств дошли только три региональных проекта, один из них — мост через Чусовую.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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