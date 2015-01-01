Березники впервые попали в Книгу рекордов России

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27 мая в рамках празднования Дня химика на главной сцене Березников официальный представитель «Книги рекордов России» вручил сертификат о занесении в Книгу рекорда, поставленного березниковцами. Рекордсменом стал филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ». Это первый рекорд города Березники, занесённый в легендарное издание.

Предприятие вошло в «Книгу рекордов России» благодаря уникальному медиапроекту «Главные люди «Азота», в съёмках которого приняли участие буквально все сотрудники, работающие на благо завода, а это 2 тыс. 789 человек.

Такой масштабный медийный корпоративный проект был реализован в истории «Азота», да и всей России, впервые. Он состоял из двух частей: первая — фотопроект — баннер длинной 30 м с фотографиями участников проекта, который был открыт в самом центре города в День рождения завода — 23 апреля; второй — видеопроект продолжительностью 3 часа 57 минут, который был презентован в День химика, 27 мая 2017 года, на главной площади Березников.

Съёмки азотчиков проводились практически ежедневно в две смены: с 7 ноября 2016 года по 17 апреля 2017 года. Основная съёмочная группа проекта состояла из двух человек — сотрудников корпоративного телевидения «Азот-ТВ».

Азотчики вошли в «Книгу рекордов России» с рекордом: «Видеоролик, составленный из наибольшего количества «живых фотографий» работников одного предприятия».

Леонид Сенаторов, представитель «Книги рекордов России»:

— Когда нам пришла заявка на фиксацию рекорда с участием 2789 сотрудников, работающих на одном предприятии, мы не поверили, что такое возможно. Но, когда азотчики прислали нам ссылку на этот видеопроект и мы убедились, что там действительно приняли участие 2789 человек, были приятно удивлены. Мне сегодня было очень почётно впервые вручать сертификат городу Березники и азотчикам, потому что это по-настоящему масштабный рекорд, на который можно и нужно равняться. Конечно же, мы ждём новых результатов и от азотчиков, и от всех березниковцев.

Напомним, «Книга рекордов России» появилась в 1989 году. Это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Представители книги фиксируют удивительные факты, события, людей по всей стране. На сегодня в «Книге рекордов России» зафиксировано около 2 тыс. рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

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