Выручка «ОДК-Пермские моторы» в 2016 году составила 21,2 млрд руб.

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По данным отчёта о финансовых результатах АО «ОДК-Пермские моторы», выручка предприятия по итогам 2016 года составила 21,2 млрд руб., что на 2,4% превысило прошлогодний показатель (20, 69 млрд руб. в 2015 году). При этом, выручка от продажи основной продукции в 2016 году составила 14, 15 млрд руб. — 68,35 % от общего объёма продаж.

Себестоимость продукции «ОДК-ПМ» в 2016 году выросла на 3,8% — с 16,1 млрд руб. до 16,7 млрд руб. В результате, валовая прибыль уменьшилась с 4,58 млрд в 2015 году до 4,48 млрд руб в 2016 году (-2, 18%).

Значительно снизилась прибыль до налогообложения: в 2015-м году она была положительной (+142,9 млн руб), а в 2016-м году убыток по этой статье составил 164, 7 млн руб.

При этом, компании всё-таки удалось выйти на безубыточный уровень по чистой прибыли. Этот показатель составил в 2016 году 77,28 млн руб, что на 20,9% превысило результат 2015 года.

«ОДК-Пермские моторы» является серийным производителем авиадвигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.

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