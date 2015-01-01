Дмитрий Левинский назначен руководителем краевого УКСа

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Новым руководителем УКСа Пермского края назначен Дмитрий Левинской, сообщает пресс-служба краевого минстроя. 

Он приступил к своим обязанностям 29 мая. 

Напомним, управление капитального строительства является структурным подразделением министерства строительства и ЖКХ Пермского края, выполняющим функции заказчика-застройщика объектов госсобственности Пермского края.

«Новый компаньон»

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