Максим Решетников возглавит делегацию Пермского края на Петербургском экономическом форуме

Плюсануть
Поделиться

Глава региона Максим Решетников возглавит делегацию Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 1 по 3 июня.

В программе ПМЭФ-2017 запланировано проведение 108 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, где выступит президент РФ Владимир Путин, панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

В рамках работы форума состоится презентация инвестиционного потенциала Пермского края, на которой будут рассмотрены исключительные условия для размещения производств в территориях опережающего социально-экономического развития. В презентации примут участие компании Henkel, Ericsson, а также компании, участвующие в консультативном совете по иностранным инвестициям в России.

Максим Решетников примет участие в качестве спикера в круглом столе «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», в презентации инвестиционного потенциала Пермского края, сессии «Регионы России: взгляд инвестора».

Источник — администрация губернатора Пермского края

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

Максим Решетников Санкт-Петербург форум экономика и бизнес
Loading...