Максим Решетников распорядился выделить компенсации пострадавшим у ДК Солдатова Министру культуры Пермского края Галине Кокоулиной объявлен выговор

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Следственная бригада за работой

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 30 мая, правительство Пермского края глава региона Максим Решетников распорядился выделить компенсации пострадавшим у ДК Солдатова 24 мая в самые короткие сроки, а по результатам проверки — уволить руководителя учреждения «Центр реализации проектов в сфере культуры», а также объявить выговор министру культуры Галине Кокоулиной и представить через две недели на заседании правительства акт об организации контроля при проведении массовых мероприятий.

Из бюджета Пермского края шестерым пострадавшим будет выделено 200 тыс. руб. в качестве материальной помощи, а семье наиболее пострадавшей девочки — 400 тыс. руб.

По информации министра здравоохранения Вадима Плотникова, 24 мая пострадало семеро детей, которые были оперативно госпитализированы в больницы. Сейчас состояние большинства из них — удовлетворительное или средней тяжести. Двое уже выписаны из стационара и проходят амбулаторное лечение.

Состояние девочки, которая пострадала больше всех, — пока тяжелое, но стабильное. Врачи отмечают положительную динамику: ребёнок в сознании, на вопросы отвечает правильно. Пока девочка находится в реанимации, на следующей неделе медики планируют перевести её в хирургическое отделение.

Диагноз, поставленный девочке — тяжелая сочетанная травма с повреждением костей таза, черепно-мозговая травма. На прошлой неделе пермские врачи проконсультировались с главным детским нейрохирургом Северо-Западного административного округа Москвы Вадимом Шабля, выработали согласованную тактику лечения. В ближайшие дни планируется еще одна консультация.

Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Яна Дорофеева рассказала о результатах служебной проверки по обстоятельствам падения сценической конструкции, которую провели на прошлой неделе.

По словам Дорофеевой, чиновники изучили нормативные правовые акты, регламентирующие проведение массовых мероприятий, полномочия краевого государственного автономного учреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и министерства культуры Пермского края. Также они проанализировали договоры, заключенные между учреждением и подрядчиками на установку сценического оборудования и конструкций и объяснения работников учреждения и министерства.

Яна Дорофеева отметила, что по действующим правилам обеспечение безопасности во время мероприятия входило в обязанности учреждения, которое заключило договоры на выполнение работ по монтажу сценических конструкций и оборудования с двумя предпринимателями.

При этом форма установленных конструкций не соответствовала первоначально изображенной в приложении к уведомлению о мероприятии — у обеих конструкций отсутствовала одна из четырёх секций в основании, что должно было повысить устойчивость конструкций. К договору не был приложен предусмотренный техническим заданием макет оформления сцены, предоставляемый заказчиком. Учреждение не проверило качество выполненных работ после монтажа конструкций и не учло погодных условий, в которых проходило мероприятие.

Проверяющие пришли к выводу, что причиной падения конструкции могла послужить недостаточная проработка договоров и неисполнение обязанностей по приёмке работ со стороны учреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

Также комиссия пришла к выводу, что министерство недостаточно проконтролировало деятельность подведомственного ему учреждения, в частности не оказало методологическую помощь в организации работы с подрядчиками путём разработки типовых договоров.

Правоохранительные органы продолжают расследование всех причин происшествия.

Источник — администрация губернатора Пермского края