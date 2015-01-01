Краевое правительство планирует потратить на ремонт школ и детсадов более 1 млрд руб.

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Правительство Пермского края рассмотрело вопрос о готовности учреждений образования к следующему учебному году.

К середине августа почти 1,6 тыс. детских садов, школ, организаций допобразования должны быть готовы принять 306 тыс. учащихся и 166,6 тыс. дошкольников. Поэтому к этому времени все образовательные учреждения должны закончить ремонты, провести противопожарные и антитеррористические мероприятия, исполнить требования санэпидемстанции.

«В этом году мы значительно (почти на 40%) увеличили финансирование образовательных учреждений. Так, на подготовку к новому учебному году будет направлено более 1 млрд руб. 1 сентября должны открыться восемь новых объектов», — отметил глава Пермского края Максим Решетников.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина пояснила, что по объектам, на которых намечен большой объём строительных и ремонтных работ, уже заключены контракты с подрядчиками. После окончания учебного года они приступят к работе.

Также правительство приняло постановление, по которому пяти муниципалитетам будет выделено 3 млн руб. на реализацию проекта «Мобильный учитель». Учителя, участвующие в проекте, получают автомобили и охватывают школы близлежащих поселений, где есть дефицит педагогов по конкретным предметам.

Пока учреждения образования готовятся к следующему учебному году, многие учащиеся и студенты в течение лета будут работать.

«В вузах Прикамья учатся более 110 тыс. студентов. Многие из них ищут подработку на лето. Необходимо обеспечить как традиционные формы занятости, так и новые идеи в этой сфере», — отметил глава региона.

По словам Раисы Кассиной, в 2017 году в тематических лагерях пройдёт 487 смен, в которых примут участие более 16 тыс. детей, в том числе 4,4 тыс. детей в возрасте 14-18 лет из неблагополучных семей.

Из 11 тыс. студентов вузов 34% летом будут работать. Для их трудоустройства в крае созданы студенческие трудовые отряды: «Камелот», «Я и моя профессия», «Отряды мэра», Добровольческий волонтёрский отряд «Монолит», трудовые лагеря по профессиям при техникумах и колледжах.

Также студенты будут проходить летнюю практику (заключено более 6 тыс. договоров), трудиться на временных рабочих местах (6,5 тыс. человек), работать в студенческих отрядах (2,5 тыс. рабочих мест). По словам Раисы Кассиной, но работодатели не всегда принимают на работу студентов.

В связи с чем Максим Решетников отметил, что в ближайшее время будет проведена работа с предприятиями Пермского края.

«На строительных объектах точно есть места для студентов, так как в регионе ведётся строительство и ремонт дорог. В частности, строится жилой комплекс «Любимов» в Березниках, где остаётся актуальной проблема благоустройства. Давайте посмотрим, скорее всего, студенты пригодятся на всех этих объектах», — предложил глава края.

Источник — администрация губернатора Пермского края