В Прикамье свыше 55 тыс. детей отдохнут в летних загородных лагерях

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30 мая правительство Пермского края рассмотрело вопрос о готовности летних оздоровительных лагерей к приёму детей.

«Важно не просто отправить детей отдыхать и набираться сил, а предоставить содержательный отдых, создать условия для их развития. В целом, на летнюю кампанию будет направлено более полумиллиарда рублей, плюс почти 190 млн руб. выделят муниципалитеты. Но, конечно, детский отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. Ни один лагерь не должен принять детей, пока не получит все соответствующие разрешения», — отметил Максим Решетников.

В 2017 году в оздоровительную кампанию в Прикамье будет задействовано более 280 тыс. детей и подростков (порядка 90%). Свыше 55 тыс. ребят отдохнут в летних загородных лагерях, ещё около 110 тыс. детей — в лагерях с дневным пребыванием. И столько же — в палаточных и профильных лагерях.

Оздоровлены будут 116 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка отдыха и оздоровления детей в Прикамье осуществляется адресно. Для замещающих и семей с детьми-инвалидами она составляет 100%. Малоимущие и семьи, находящиеся в социально опасном положении, получают 80% поддержки. Кроме того, установлена градация государственной поддержки семьям с различным уровнем дохода — от 30% до 70% от полной стоимости путевки.

В реестр организаций отдыха детей включено более 1 800 компаний. Среди них 60 загородных и санаторных лагерей, более тысячи лагерей с дневным пребыванием. В 176 лагерях труда и отдыха созданы условия для того, чтобы подростки смогли получать зарплату. Для ребят, увлечённых языками, спортом, искусством, создаются профильные лагеря. Для туристов запланировано более 200 пеших и водных походов.

По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, сейчас межведомственная комиссия проверяет готовность лагерей к сезону. К 29 мая было принято 24 лагеря, сегодня комиссия принимает ещё шесть, остальные будут приняты к заезду первой смены. На 100% территорий лагерей, готовых к приёмке, по плану проведена акарицидная обработка и дератизация. Противоклещевая обработка будет проведена к заезду детей во всех лагерях края.

«В этом году был сформирован реестр лагерей, с которым можно ознакомиться на сайте «Пермские каникулы». Рекомендуем всем родителям посмотреть этот реестр, потому что наличие в этом реестре организаций предполагает их безопасность и означает, что все соответствующие проверки эти лагеря или площадки прошли. Также хотелось бы обратить внимание родителей на то, что летом очень востребованным видом отдыха являются походы, сплавы, различные туристические и экскурсионные маршруты. В обязательном порядке не постесняйтесь, попросите у организаторов данных мероприятий маршрутный лист. И выясните, знает ли об этом МЧС, Роспотребнадзор, чтобы в кратчайшие сроки предупредить появление негативных ситуаций. Если мы сможем вместе с вами всё это сделать, то мы обеспечим не только хорошие и содержательные каникулы, но и безопасные», — напомнил Павел Фокин.

Источник — администрация губернатора Пермского края