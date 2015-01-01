Открытие новых магазинов «Майские деликатесы» временно приостановлено

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГК «Синергия» (владеет ООО «Свинокомплекс Пермский»), компания временно приостановит открытие новых точек сбыта продукции и сосредоточится на работе по увеличению выручки на уже функционирующих площадках.

С начала 2017 года компания открыла 60 магазинов «Майские деликатесы» в Пермском крае, 30 из них начали действовать в последние два месяца.

Всего в Прикамье функционирует 100 магазинов розничной сети, еще 50 работают в Омской области. «Средний ежемесячный рост объёма продаж в рознице фиксируется на уровне порядка 10%», — отмечает Анна Шандор, специалист по связям с общественностью ГК «Синергия» в Пермском крае.

По словам генерального директора группы компаний «Синергия» Александра Печёрского, запланированных на первое полугодие показателей по развитию фирменной розницы удалось достигнуть в мае. В связи с этим расширение розничной сети пока приостановлено. Однако, до конца 2017 года, по словам топ-менеджера, планируется открытие ещё 150 магазинов в Пермском крае и в Омске.

Напомним, на первый квартал 2018 года запланирована реконструкция свинокомплекса. Инвестиции в реконструкцию составят порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2017 года был определён победитель тендера по поставке оборудования на предприятия. Им стало ООО «Биг Дачмен» (дочернее предприятие холдинга Big Dutchman) с предложением в 8,1 млн евро.

Во втором квартале 2017 года будет определён проектировщик систем утилизации свинокомплекса. Кроме того, в рамках реконструкции планируется провести к предприятию новый газопровод. Прогнозная стоимость проекта — порядка 40 млн руб.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .