В Перми состоится гала-концерт центра Юрия Башмета

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В Органном зале 30 мая состоится гала-концерт молодых музыкантов, прошедших трехдневные мастер-классы центра Юрия Башмета.

Юрий Башмет

На протяжении трёх дней в Перми проходила первая сессия знаменитого на весь мир российского музыканта, лауреата премии «Грэмми» Юрия Башмета. Для занятий с детьми в город на Каме приехали ведущие российские педагоги и музыканты: Максим Рубков (флейта), Дмитрий Булгаков (гобой), Игорь Федоров (кларнет), Леонид Друтин (саксофон). В мастер-классах особое внимание уделено молодым музыкантам, играющим на духовых инструментах.

Общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» стартовала в Перми в конце марта при поддержке Министерства культуры Пермского края.

«К этому проекту я шел долго. Эта тема — образование молодежи в российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живем в России, мы хотим быть лучше», — говорит российский музыкант и педагог Юрий Башмет.

Важным аспектом в работе проекта является обмен опытом между российскими и зарубежными педагогами. Помимо непосредственно мастер-классов с детьми в рамках центра проходят творческие встречи с педагогами детских музыкальных школ и школ искусств, что полезно для дальнейшего развития профессионального музыкального образования.

Вторая сессия центра намечена на осень.

Справка

Национальная образовательная программа Юрия Башмета стартовала при поддержке министерства культуры РФ В 2013 году.

Основным проектом в рамках реализации программы стало создание специальных учебных центров Юрия Башмета для особо одаренных детей. Первый такой центр открылся в сентябре 2013 года на родине Юрия Башмета — в Ростове-на-Дону. Следом образовательные центры начали свою работу в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

