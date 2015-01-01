Химфест — 2017

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27 мая в Березниках прошел масштабный городской праздник, посвященный Дню химика и 85-летнему юбилею филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ».

В канун Дня химика, 26 мая, на «Азоте» по традиции обновились лица передовиков производства на Доске почета предприятия. Свидетельства о занесении на доску директор филиала «Азот» Мурад Чапаров торжественно вручил 32 азотчикам. Еще 38 сотрудников завода получили из рук главного инженера предприятия почетные грамоты филиала. Это событие стало отправной точкой празднования Дня химика.

Вечером того же дня во Дворце культуры им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот» прошла яркая торжественная церемония награждения, на которой были отмечены лучшие сотрудники по итогам минувшего года. На церемонии азотчикам были вручены: почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, диплом Российского союза химиков, свидетельство о занесении в Книгу почета филиала, диплом им. Жикина, и специальная премия «Золотая гранбашня» в шести номинациях. В юбилейный для «Азота» год ведущими торжественной церемонии стали известный российский актёр театра и кино Александр Балуев и ведущая Первого канала, продюсер, режиссёр, Ирина Муромцева.

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Мурад Чапаров отметил:

— «Азот» год от года демонстрирует, что умеет преодолевать самые сложные ситуации как экономического, так и производственного характера. Недаром азотчики по праву считаются элитой химической индустрии. Своим умом, талантом, работоспособностью и уникальными компетенциями они умело пользуются и достигают высочайших результатов. За плечами предприятия 85 лет, а это, как минимум, две научно-технические революции, как в стране, так и на заводе. И в планах только развитие, наращивание производства и новые интересны проекты.

На следующий день, 27 мая, на центральной городской площади для всех жителей Березников и гостей «Республики химии на Каме» прошел пятый юбилейный фестиваль «Химфест-2017», посвященный сразу двум праздникам Дню химика и 85-летию «Азота». Организаторами одного из главных событий года традиционно стали крупные промышленные предприятия — филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий». Хедлайнером «Химфеста» выступила российская рок-группа «Сплин».

Весь день на Советской площади функционировали развлекательные площадки для взрослых и детей: работали батутные комплексы, проводилось множество конкурсов, раздавались подарки. Ярким событием также стало открытие мотосезона. Днем прошел фестиваль молодых исполнителей, рок и кавер-групп из Екатеринбурга, Кирова, Перми. Новинкой праздника в этом году стал фестиваль здоровой еды «Экодеревня», который собрал в одном месте производителей экологически чистых продуктов Верхнекамья.

В открытии «Химфеста» принял участие глава Пермского края Максим Решетников, который в своем приветствии выразил уверенность в успешном развитии Березников: Химическая промышленность в крае имеет богатое прошлое, и очень крепкое настоящее. Предприятия, которые работают в крае, много инвестируют, создают рабочие места, строят социальные объекты, а главное реализуют новые и новые проекты, которыми может гордиться вся страна!

Фестиваль «Химфест-2017», посвящённый Дню Химика, состоялся в пятый раз. На праздник пришли тысячи жителей, а прямая трансляция в интернете, организованная Березниковским телеканалом СТС, собрала порядка 50 тысяч просмотров и попала в ТОП-5 российского YouTube.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,9 млн тонн аммиака, 2,9 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 0,8 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь; Филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Пресс-служба филиала «Азот»