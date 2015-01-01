Пермский аэропорт хочет найти официального перевозчика такси

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Международный аэропорт «Пермь» объявил тендер на право заключения договора по оказанию услуг по автоперевозке пассажира от и до аэропорта Пермь на специальных условиях. Заявки на тендер принимаются с 29 мая по 9 июня 2017 года.

Аэропорт

Как сообщают в аэропорте, победитель тендера будет иметь ряд преференций: предоставление специально выделенной площадки на привокзальной площади для размещения таксомоторов, допуск таксомоторов на привокзальную площадь по отдельным картам, выделенная полоса движения на привокзальной площади для посадки и высадки пассажиров, оповещение пассажиров по громкой связи о работе таксомоторов, размещение рекламной информации об автоперевозчике аэропорта на официальном сайте аэропорта и в здании аэровокзала.

В критерии оценки входит цена договора, опыт работы, стоимость 1 км проезда для клиентов и дополнительные функции: наличие таксометра, безналичный расчёт с клиентом, выдача чека.

Вскрытие конвертов состоится не позднее 13 июня 2017 года. Дата подведения итогов отбора и определение победителя — не позднее 16 июня 2017 года.

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