В Перми пройдёт молодежный форум

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Глава Прикамья Максим Решетников 29 мая встретился в пермском Дворце молодежи с лидерами общественных и политических молодежных движений края.

На встрече присутствовали представители спортивных, культурных молодежных проектов, волонтерских организаций, образовательных учреждений. Глава региона рассказал об основных моментах краевой молодежной политики и анонсировал молодежный форум, который пройдёт в крае в 2017 году. По его словам, форум нужен для обсуждения актуальных молодёжных тем и общения всех заинтересованных сторон между собой.

Идею проведения форума поддержали представители молодёжной общественности.

Одна из главных задач краевых властей, которую озвучил в ходе диалога глава региона, — остановить «утечку мозгов». За шесть лет доля 225-балльников в общем числе поступивших в вузы выросла в четыре раза: с 6% до 24%, но треть из них уезжают учиться в другие регионы, и не возвращаются.



«Почему так происходит? Может быть, молодёжь не видит перспектив здесь, в крае, мы мало о них рассказываем. Именно на это должна быть нацелена молодёжная политика», — подчеркнул Максим Решетников.

Глава региона призвал молодых людей занимать активную позицию в жизни. «Нам нужны люди, ориентированные на личностный и профессиональный рост, активные, эффективные. Те, кто интегрирован в общественные процессы, умеет работать в команде и отвечать за результат», — сказал Максим Решетников.

«Молодёжная политика — для меня это не постановление правительства. Хочется сделать её в режима интерактива. Вот наши принципы, цели, к чему мы стремимся, вот проекты, которые в эту картину встраиваются, а вот молодёжь, которая заходит на эту площадку и выстраивает свою коммуникацию. Мы, власть, поддерживаем эту инфраструктуру», — поделился своим видением Максим Решетников.

Также Максим Решетников считает, что для профориентации молодых специалистов нужно разработать совместную программу, которая объединит вузы и предприятия, чье участие может быть обеспечено при содействии краевых властей. Ещё одно из направлений, которые помогут молодым людям сориентироваться в жизни, — добровольчество. В Пермском крае есть возможности участвовать в волонтерских проектах, приобретать опыт и дополнительные компетенции, отметил Максим Решетников.

В крае делается многое, чтобы создать комфортную среду. Рекордная за последние пять лет сумма бюджетных средств (около 4,7 млрд руб.) направлена на дорожные работы, в программе — 300 объектов протяженностью 500 км.

Возводятся и реконструируются знаковые инфраструктурные объекты: аэропорт, зоопарк, вокзал Пермь II, на очереди — цирк, театр оперы и балеты, речной вокзал. В этом году будут благоустроены 500 дворов и 60 общественных территорий, построены 17 детских садов, 25 школ, 15 больниц и поликлиник, десятки межшкольных стадионов.

Отвечая на вопросы, заданные молодыми людьми, глава региона рассказал о механизмах поддержки инициатив «снизу» — например, это проект «Управляем вместе», где каждый житель может подать заявку на благоустройство дворов или сообщить о нарушениях, допущенных при ремонте дорог.

Алексей Блюмин, руководитель пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды»:

— На моей памяти это первый такой диалог власти с молодёжью. Уже сегодня наш регион становится тем местом, где молодёжь хочет оставаться. Мы надеемся, что в скором будущем будет выработана концепция, система работы с молодёжью, которая позволит нам, молодым сделать все возможное для развития своего региона.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края