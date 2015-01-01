Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со ŠKODA KODIAQ

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​​В первые летние выходные официальный дилер ŠKODA ПРАГА МОТОРС приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным ŠKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.​​

​​Презентация новинки состоится 3 и 4 июня в дилерском центре ПРАГА МОТОРС на Шоссе Космонавтов, 361. Гости праздника смогут в числе первых оценить достоинства автомобиля, записаться на тест-драйв и увлекательно провести время с семьей. Во время презентации пройдут интересные конкурсы и активности, передающие дух путешествий и близости к природе. ​

Презентация внедорожника с медвежьим характером пройдет под девизом «Увидеть. Узнать. Почувствовать», гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу дикой природы и удивительных открытий и напомнить себе, что даже в эру интернета и высоких технологий не может быть ничего лучше, чем пережить настоящее приключение вместе с семьей. ​

Первый внедорожник от чешского бренда идеально подходит как для семейных загородных путешествий, так и для ежедневных поездок по городу. KODIAQ прекрасно приспособлен к требованиям российских дорог и позволит своим владельцам исследовать самые необычные и интересные маршруты, а новейшие технологии и современные электронные ассистенты обеспечат бескомпромиссную безопасность и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

​​На два дня дилерский центр ŠKODA ПРАГА МОТОРС превратится островок природы среди шумного города. Посетителей ждут увлекательные конкурсы, мастер-классы и развлечения, а также угощения и освежающие напитки. ŠKODA позаботится и о досуге самых маленьких гостей: для юных посетителей подготовлены разнообразные мастер-классы, где можно будет научиться складывать фигурки оригами.

​​Одним из ключевых развлечений на презентации станет испытание нового мобильного приложения «FollowKODIAQ», с помощью которого гости смогут изучить преимущества автомобиля и пройти в салоне виртуальный тест-драйв новинки в VR-шлеме. Приложение обладает также функцией дополненной реальности, которая позволит пользователю увидеть на экране смартфона информацию о KODIAQ, наведя на него видоискатель камеры (функция работает только в официальных дилерских центрах марки). Также будет работать специальная фотозона с дополненной реальностью, где любой желающий сможет при помощи приложения сделать оригинальное фото с медведем породы кадьяк.

​​Для того чтобы записаться на тест-драйв, позвоните по телефону: 8(342)214-40-00. Ждём всех желающих по адресу: Шоссе Космонавтов, 361!

www.praga-motors.ru

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