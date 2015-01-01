Ремонтом дороги Пермь-Усть-Качка может заняться ООО «АртИнвестГрупп»

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29 мая конкурсная комиссия рассмотрела заявки участников на конкурс по капитальному ремонту дороги Пермь-Усть-Качка на участках км 039+160-км 043+000, км 045+000-км 045+900, км 047+800-км 050+000 в Пермском районе Пермского края. Начальная максимальная стоимость работ составила 38 млн 359 тыс. руб.

На электронный аукцион заявились три компании: ООО «АртИнвестГрупп», предложившее выполнить все работы за 33 млн 756 тыс. руб. , ООО «Линтек», предложившее эту же стоимость, и ООО «Дортехинжиринг» — 33 млн 948 тыс. руб.

В итоге, контракт может получить ООО «АртИнвестГрупп», которое предложило наименьшую стоимость первым.

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