В Перми в этом году снесут 30 аварийных домов

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Пермские власти намерены в этом году снести 30 домов, которые ранее были признаны аварийными и расселены, так как пустые дома не только портят общий вид, но и являются небезопасными.

Как сообщает администрация Перми с начала этого года за счёт инвесторов снесён 21 дом. Сейчас начался демонтаж аварийных домов за счёт бюджета. Полномасштабный снос начался с домов по улицам Ладожская, 27 и Водников, 27а. Сейчас подрядчик здесь осуществляет планировку территории. Следующие на очереди — дома по улицам Космонавта Беляева, 38 и Достоевского, 8.

Также в планах городской администрации снести дома по улицам Федосеева, 21, Энгельса, 8, Подольская, 36, Пономарева, 77 и Пономарева, 81 и Лебедева, 14.

Дополнительно в рамках программы развития застроенных территорий с начала года снесено 11 домов в Индустриальном и Свердловском районах (кварталы №163, 268, 710). Ведётся вывоз мусора от разборки семи домов в квартале, ограниченном улицами Карпинского, Танкистов, Сивкова, Формовщиков в Индустриальном районе (квартал №649), и сноса трёх домов в Дзержинском районе на территории, ограниченной улицами Барамзиной, Учительской, Детской, Гремячинской (кварталы № 754,756а).

На месте снесённых домов появляются новостройки и места отдыха. Так, площадку по улице Баранчинской, 12 осваивает АО «ПЗСП». Второй муниципальный дом по улице Баранчинской, 10 также строится на месте ранее расселённых деревянных домов. Часть земельных участков отдана под объекты благоустройства. Так, в прошлом году завершилось создание нового сквера на улице Шпалопропиточной в микрорайоне Парковый, а на месте домов по улице Попова, 2 и 4 высажены 25 декоративных яблонь с именными табличками.

За первые четыре месяца 2017 года в благоустроенные квартиры переехали 175 семей. До конца года эта цифра превысит 500 семей.

«Новый компаньон»

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