Лидеры инфраструктурных ожиданий пермяков: зоопарк, третий мост и аэропорт

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Агентство «СВОИ» 17-18 мая узнало у жителей Перми, реализацию каких городских проектов они ожидают больше всего. Был опрошен 701 респондент. Всем им задавался один и тот же вопрос: «Реализацию каких проектов вы хотели видеть в текущем году в первую очередь?»

47,3% опрошенных высказались за перенос пермского зоопарка. При этом реализации этого проекта больше всего ждут жители Ленинского (57,3%), Дзержинского (53,1%) и Индустриального (51,7%) районов Перми.

Не менее ожидаемым (42,2%) является и другой крупный инфраструктурный проект — строительство третьего моста через Каму. Этот проектволнует жителей Кировского (48,2%), Орджоникидзевского (47,0%) и Дзержинского (46,5%) районов. А наибольшую активность в этом вопросе проявили мужчины (53,6%) в возрасте 31-45 лет (45,7%), а также работники производственной сферы (57,3%).

39,4% пермяков хотели бы реализации проекта по реконструкции здания аэропорта. 33,1% пермяков ожидают строительства нового здания галереи.

Появления в Перми торгового центра IKEA хотели бы 27,3% респондентов.

Напомним, ещё в декабре 2015 года желающих было намного больше — 38,5%.

Около четверти пермяков (23,1%), ожидают реализации проекта по созданию новой сцены Театра оперы и балета.

Ожидания реализации проектов, в % от всех опрошенных

«Новый компаньон»

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