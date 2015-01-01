Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 30 мая

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Чусовой на продажу. Город, получивший статус территории опережающего развития (ТОР), активно привлекает инвесторов.

«Пермский период» начнётся летом. Всё лето в Прикамье будет идти фестивальный марафон.

Никто не останется равнодушным. В Перми открылся Большой благотворительный фестиваль.

Победа небольшая, но важная. Очередной выпуск Книги памяти непросто дался Пермскому «Мемориалу».

Два парохода. 2017 год даёт хороший повод задуматься о судьбе пермского речного транспорта: мнение сенатора Андрея Климова.

В поисках нового баланса. Пермь завершила цикл выездных сессий Петербургского экономического форума.

Сергей Замараев: Крупным компаниям интересны сложные решения. Глава регионального центра корпоративного бизнеса, заместитель управляющего пермским филиалом АО ЮниКредит Банка — об изменениях корпоративного рынка кредитования.

Бегом от «лукавого мониторинга». Строители обсудили, как следует правильно взаимодействовать с «сетевиками».

Поливая «британский газон». В Чусовом проходит конкурс для социальных предпринимателей.

Вызовы «эпохи предательства». Столичные аналитики проанализировали опасности и возможности кризиса российской экономики.

«Вечный двигатель» не пройдёт. Авторам научных идей посоветовали, как получить средства на НИОКР.

«Разведчики» поработали на промышленников. Участники «Большой разведки» представили проекты для добывающей, химической и машиностроительной отраслей.

О рекордах и отклонениях. Максим Решетников встретился со всеми местными отделениями партии «Единая Россия» Пермского края.

Дума ярких заявлений. Депутаты Пермской городской думы всё чаще отвлекаются от городских проблем на громкие политические высказывания.

Снесли глав. В муниципалитетах срываются конкурсы по назначению руководителей территорий.

Марк де Мони: Я продолжаю служить Пермскому театру оперы и балета. Топ-менеджер театра переходит на продюсерскую работу, но при этом надеется, что его участие в деятельности театра только усилится.

Концерты высокого стиля. Уже в восьмой раз Пермская краевая филармония провела Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».

Удивил так удивил. Музыка перестала быть «только музыкой» на XI Дягилевском фестивале.

Пермяки своих не сдают. Пермским дизайнерам устроили шоу «Пусть говорят», но публике они всё равно понравились.

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