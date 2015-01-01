Администрация Соликамска прошла проверку на соответствие международным стандартам качества услуг

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Как сообщает администрация Соликамска, аудит проводился ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». Ресертификационный аудит системы менеджмента качества показал, что деятельность городских властей Соликамска отвечает требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015.

Стоит отметить, что муниципалитет не впервые проходит сертификацию. Так, первая сертификация качества предоставления муниципальных услуг была пройдена в 2010 году (ISO 9001.2008). За основу был взят опыт работы властей ростовского города Шахты.

К 2014 году значительно сократились сроки исполнения обращений соликамцев в городскую администрацию. Так вдвое — до 14 дней — снизилось время на выдачу градостроительного плана. Для согласования и утверждения схемы земельных участков уходит всего неделя, против прежних месяца-полтора.

Правда, по ряду категорий обращений сроки рассмотрения остались прежними и местами чуть увеличились. Но это уже объясняется изменением самой процедуры оказания этой услуги, связанной с соответствующими изменениями в российском законодательстве. Необходимость делать соответствующие межведомственные запросы городскими властями в таких случаях компенсируется тем, что горожане освобождены от необходимости предоставлять документы, которые имеются в распоряжении местных органов власти.



