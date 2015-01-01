В Перми пройдёт благотворительный перформанс


Кирилл Петров
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1 июня, в День защиты детей, в Перми пройдёт перформанс «Mediea/Медея» театральной студии Константина Хабенского. Прямо на сцене ребята создадут гигантскую картину, которая будет продана на аукционе. Все вырученные средства будут направлены в Благотворительный фонд для лечения детей с онкологическими заболеваниями головного мозга.

Спектакль поставлен по произведению Еврипида в переводе Иосифа Бродского. Также в нём используются цитаты из Данте, Ницше и Евгения Евтушенко. 

«Целый год мы с ребятами искали новые смыслы, изучали современного искусство. «Mediea /Медея» — результат работы студийцев», — рассказал «Новому компаньону» педагог студии Андрей Максимов.

В перформансе задействованы 40 детей в возрасте от 13 до 18 лет. Прямо на сцене они создадут арт-объект. Для этого на ней заранее будет установлен загрунтованный холст размерами 200 на 250 см. Сразу после спектакля пройдёт аукцион.

Напомним, в Перми первая студия открылась в 2011 году. Партнёрами выступают центр художественного образования «Росток», Пермский дом актера, Пермский академический театр «Театр-Театр». 

В творческой работе используются этюды, импровизации и упражнения, развивающие творческую фантазию и воображение, правильную литературную речь, свободу тела, раскрепощение мышц.

Сейчас общегородская студия работает на четырёх площадках. В студии занимается 250 детей со второго по 11-й классы. Преподавателями работают действующие актёры ведущих театров города: Театр-Театра, ТЮЗа, Театра кукол, Театра кукол «Туки-Луки», Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина. Кастинга или отбора претендентов нет, принимаются все желающие. За пять лет обучение прошли около 600 детей. 


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