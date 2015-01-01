Включайся! Тарифная линейка нового поколения от «МегаФона»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Используя аналитику больших данных «МегаФон» создал линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильной связи. Линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчётов потребляемого трафика.

Более 60% новых подключений «МегаФона» приходится на цифровых абонентов. Более 25% владельцев смартфонов выходят в интернет при помощи сети 4G.

Кто такие цифровые абоненты? Это клиенты, которые активно используют мобильный интернет для общения в социальных сетях, мессенджерах, просмотра видео и приложений, прослушивания музыки и совершения мобильных платежей. Сегодня такие клиенты — это треть нашей абонентской базы, а уже в ближайшем будущем их будет большинство.

До сегодняшнего дня абоненты могли выбирать среди предложений операторов только тарифы с пропорциональным увеличением всех услуг внутри пакета: чем выше абонентская плата, тем больше объём включенных минут, SMS и интернет-трафика. При этом пакет услуг не используется абонентом полностью.

«МегаФон» решил поменять правила: изменить отношение абонентов к сотовой связи и предложить новую тарифную линейку «Включайся!» для тех, кто больше не хочет подстраиваться под обстоятельства.

Линейка тарифных планов «Включайся!» не имеет аналогов. Она построена, исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит, как прежде, избыточных услуг.

Для удобного выбора нужного тарифа мы сделали названия, которые соответствуют наполнению по интересам.

Тарифные планы новой линейки «Включайся!»:

Тарифный план «Включайся! Общайся» предназначен для тех, кто любит оставаться на связи и изучать сетевое пространство. Теперь абоненты могут общаться со своими близкими и наслаждаться интернет-сервисами: мессенджерами, социальными сетями и безлимитным доступом к МегаФон.TV. Цена: 550 руб.

«Включайся! Слушай» — тарифный план, который отлично подойдёт для тех, кто любит жить под музыку! Приобретая тарифный план, абонент получает доступ к лучшим музыкальным сервисам: Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq. Цена: 450 руб.

Те, кто любит звонить своим близким как можно чаще и поддерживать общение на расстоянии, по-настоящему оценит тарифный план «Включайся! Говори». Большой пакет минут и безлимитное общение в мессенджерах — то, что нужно для продолжительной беседы с близкими. Цена: 450 руб.

Наполнение тарифного плана «Включайся! Смотри» полностью удовлетворит интересы абонентов, которые любят провести время за просмотром любимых фильмов и видеороликов. Безлимитный доступ к МегаФонTV, пользование расширенным пакетом социальных сетей и видео приложений, таких как YouTube, Rutube и Vimeo. Цена: 750 руб.

Абоненты, предпочитающие общение в мессенджерах и через SMS, по достоинству оценят тарифный план «Включайся! Пиши». 200 SMS и безлимитное пользование мессенджерами позволит абонентам не ограничивать себя в текстовом общении и быть всегда на связи с близкими. Цена: 300 руб.

Тарифный план «Включайся! Премиум» — это 5 тыс. минут, 20 ГБ интернета, безлимитное пользование МегаФонTV, доступ к музыкальным и видео приложениям, а также пользование социальными сетями и мессенджерами. Идеально для тех, кто не ограничивает себя в общении и интернет пространстве. Цена: 1 тыс. 500 руб.

Линейка нового поколения «Включайся!» позволяет не только приобрести наиболее подходящий тарифный план, но и самому расширить базовые возможности тарифа. Теперь абонент может сам добавлять опции в зависимости от необходимости: SMS, ГБ, минуты и пр.

Реклама