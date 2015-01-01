Глава краевого духовного управления мусульман просит не изменять высотность зданий вблизи Соборной мечети

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Как сообщает депутат Пермской городской думы Надежда Агишева на своей странице в Facebook, 17 мая главе Прикамья Максиму Решетникову, министру культуры Пермского края Галине Кокоулиной и депутатам Пермской городской думы поступило обращение от председателя ЦРО Регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвара Хазрата Аблаева с требованием не изменять высотность при строительстве зданий в квартале по улицам Осинской и Монастырской .

«Возведение данных объектов полностью изменит архитектурный облик территории на которой расположен памятник архитектуры регионального значения — Соборная мечеть», — говорится в обращении.

Высотные здания полностью закроют не только здание мечети, но и её минарет.

При этом автор напоминает, что проект мечети был увязан в начале прошлого века ( мечеть была освящена в сентябре 1903-го года) с ориентацией на Мекку.

В обращении приводятся и другие аргументы: транспортные проблемы, отсутствие необходимой инфраструктуры и озеленения.

«Новый компаньон»