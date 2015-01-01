Александр Барях возглавил Пермский федеральный исследовательский центр Объединение всех пермских академических НИИ в единую структуру завершено

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Завершился процесс объединения в одно юридическое лицо всех институций Российской академии наук, работающих в Перми. Новая структура — Пермский федеральный исследовательский центр — расположился в Доме Грибушина, где ранее располагался Пермский научный центр, возглавляемый академиком Валерием Матвеенко.

Новую организацию, занимающую Дом Грибушина, возглавляет профессор Александр Барях, до недавнего времени — директор Горного института УрО РАН. Валерий Матвеенко сосредоточится на руководстве Института механики сплошных сред, а Горный институт возглавил бывший заместитель Баряха Игорь Санфиров.