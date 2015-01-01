В Березниках впервые пройдёт прямая трансляция городского праздника

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В Березниках впервые 27 мая с 16 до 23 часов будет организована прямая трансляция в социальные сети одного из главных праздников города — фестиваля «Химфест-2017».

Фестиваль «Химфест-2017», посвящённый Дню Химика, пройдёт в городе в пятый раз. Организаторы мероприятия — филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий». Хедлайнер фестиваля — российская рок-группа «Сплин».

В честь юбилея главного березниковского фестиваля будет много новинок: фестиваль здоровой еды (экодеревня с фермерскими продуктами), полёты на воздушном шаре, многочисленные яркие шоу и рок-фестиваль молодых исполнителей из Екатеринбурга, Кирова и Перми. Впервые в истории города, благодаря технической поддержке компании «Сателлит-Сервис» и телекомпании «РБК-Пермь», «УРАЛХИМ» и телеканал «Березники-ТВ» (СТС-Березники) организуют прямую трансляцию «Химфеста» в интернете по адресу www.химфест.рф и в группах «Березники ТВ».

Максим Пасютин, директор телекомпании «Березники ТВ»:

— Мы — современная компания, и прекрасно понимаем, что березниковцы хотят видеть события подобного масштаба в актуальном формате. Кто-то будет вне города или региона, кто-то не сможет выйти из дома или посетить абсолютно все мероприятия долгого и насыщенного фестивального дня. Прямая трансляция поможет этим людям в любое время быть в гуще событий.

Посмотреть, как развиваются события, можно будет 27 мая с 16.00 до 23.00:

• на официальной странице фестиваля www.химфест.рф;

• в группах телекомпании «Березники-ТВ» на СТС: «ВКонтакте» https://vk.com/bertv, «Одноклассники» https://ok.ru/bertv;

• на канале телекомпании «Березники-ТВ» на СТС на «YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCJwy8lF7_ma8RsJ2q2XO2rg.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники