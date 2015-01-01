В Пермском крае откроется «единое окно» по экспорту

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В четверг, 25 мая, в Перми состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по международным делам. Члены Совета Федерации обсудили с федеральными и краевыми чиновниками и представителями предприятий перспективы экспорта в России и Пермском крае. Собравшиеся достигли договорённости, что Пермский край станет одним из первых регионов России, в которых откроется «единое окно» по экспорту.

Глава Пермского края Максим Решетников, открывая заседание комитета, отметил, что у Пермского края богатый экономический потенциал. Предприятия выпускают как сырьевую, так и высокотехнологичную продукцию.

«Не только крупные предприятия готовы предоставить свою продукцию на экспорт, вырос целый пласт малых и средних предприятий, имеющих наработки и изделия, которые обладают экспортным потенциалом», — отметил глава региона.

Максим Решетников обозначил задачи, которые ставят предприятия, планирующие выход на международный рынок, и возможные пути их решения. Во-первых, это административные барьеры при уплате таможенных сборов на импортные комплектующие. Экспорта без импорта в современных условиях не бывает. Чем более сложные товары предприятие производит на экспорт, тем больше они будут импортировать. Если при импорте продукции надо сразу оплатить НДС, то дальше идёт кредитование государства, переработка, экспорт и только с отложенным сроком — возврат НДС.

«Понимаем, какое серьёзное финансовое давление испытывает предприятие. Выходом может стать применение иных таможенных режимов, в первую очередь — это переработка на таможенной территории — это один из выходов, который хорошо применяется в автопроме. Второй вопрос — с органами возврата НДС. Мы понимаем, насколько налоговая служба является технологичной на сегодняшний день. Поставлена задача по интеграции налоговой и таможенной служб на уровне как минимум информационных ресурсов и их взаимодействия. Почему бы нам не возвращать НДС с момента вывоза продукции, поскольку это можно сделать на уровне взаимодействия», — предлагает Максим Решетников.

Максим Решетников сообщил, что все региональные механизмы поддержки экспорта в Пермском крае будут запущены.

Развитие несырьевого экспорта — одно из приоритетных стратегических направлений развития в России. Участники заседания отметили, что для увеличения экспорта нужно совершенствовать таможенное, налоговое и валютное регулирование, а также заключать преференциальные торговые соглашения со странами-партнёрами, перспективными с точки зрения роста несырьевого экспорта.

Сегодня в России сформирована структура, которая выполняет роль «единого окна» для поддержки экспорта — Российский экспортный центр (РЭЦ), объединивший Российское агентство по страхованию экспортных кредитов ЭКСАР и Росэксимбанк.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, одним из конкретных решений встречи стала договорённость о том, что Российский экспортный центр, который планирует в качестве пилотного проекта в ближайшие три года в одном из субъектов Российской Федерации открыть своё региональное представительство. Одним из первых таких центров станет Пермский край.

«Для бизнесменов это означает, что в Перми появится то самое единое окно, в которое можно прийти с любым своим товаром, вопросом, обозначить его перед представителями РЭЦ , в том числе по конкретной финансовой, экспертной, проектной, административной поддержке и затем продать товар или услугу на внешнем рынке с выгодой для себя. Вот это и есть конкретная встреча интересов государства и интересов бизнеса, и мы рады, что это получится здесь, на территории Пермского края», — отметил Константин Косачев.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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