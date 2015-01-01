С ТОСЭР «Чусовой» заключено более 20 соглашений

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Как сообщила сегодня в рамках пресс-конференции «Развитие социального предпринимательства и социального партнёрства в Пермском крае» директор фонда поддержки предпринимательства Чусовского района Ольга Старкова, в рамках «Дни Пермского бизнеса» (25 мая), ТОСЭР «Чусовой» получил множество предложений о сотрудничестве.

Ольга Старкова, директор фонда поддержки предпринимательства Чусовского муниципального района:

— Заключено более 20 соглашений о намерениях сотрудничать с нами. Это только кажется, что вот мы сегодня стали ТОСЭР и уже завтра будем богаты. Нет, это очень длительная работа, и думаю, что мы её осилим. Предприятия будут работать. Федеральные власти дают нам хорошие послабления по налогам. Статус ТОСЭР несёт жителям надежду на то, что что-то изменится. Эмоциональное состояние чусовлян уже переменилось.

О положении дел на градообразующем предприятии ЧМЗ рассказал его управляющий директор Владимир Кирзнер, что завод закончил год хорошо, впервые с 2008 года получена прибыль, на 10-15 % в 2016 году выросла зарплата сотрудников. Чистая прибыль предприятия по итогам 2016 года составила порядка 30 млн руб.

На вопрос, как будут трудоустроены порядка 2000 сокращённых в результате реконструкции производства ЧМЗ металлургов, представители ОМК заметили, что это были не только металлурги, но и бухгалтеры, экономисты. Многие из них были пенсионерами.

Чусовской центр занятости предлагает бывшим сотрудникам завода возможности переучиться, например, получить профессии из сферы услуг — парикмахеров и маникюристов.

На конференции прозвучало, что вопрос занятости стоит в Чусовом остро, именно поэтому большие надежды возлагаются на новые производства, которые будут открыты в городе благодаря получению статуса ТОСЭР.

По поводу возможного возрождения с получением статуса ТОСЭР проекта ОМК по созданию на базе ЧМЗ современного трубно-сталеплавильного комплекса для нужд нефтяников (проект был закрыт по решению ОМК в 2015-м году) Владимир Кирзнер сообщил:

«На сайте предприятия выложена информация, что проект заморожен. Никакой другой информации у меня нет».

Идею прикамских властей предложить ОМК налоговые льготы в рамках специнвестконтракта топ-менеджер комментировать отказался, заявив, что не может обсуждать информацию, которая «звучала не при нём».

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