«Малый бизнес нужно показывать в прайм-тайм»

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Фото: Константин Долгановский

На краевом форуме «Дни пермского бизнеса» власть и бизнес договорились вместе работать над улучшением инвестиционного климата и развитием среды для предпринимательства.

«В сфере малого и среднего предпринимательства есть тысячи вопросов, которые требуют решения, определения правил игры, но это возможно лишь при диалоге самого бизнеса, краевых и муниципальных властей, — открыл краевой форум «Дни пермского бизнеса» глава Прикамья Максим Решетников. — Пермский бизнес готов штурмовать новые рынки, и нам важно консолидироваться, чтобы успешно продвигать его в других регионах».

Проблемы есть

К главным проблемам малого и среднего бизнеса глава региона отнёс отсутствие дешёвых кредитов, проблемы с рынками сбыта и сертификацией, недостаточную развитость инфраструктуры инновационного предпринимательства. Большой бедой территорий края бизнес-омбудсмен края Вячеслав Белов назвал нелицензированный и нелегальный бизнес, который существует в сфере лесозаготовок, грузовых и пассажирских перевозок, торговли алкоголем.

«Добавленная стоимость создаёт товары и услуги, то есть другое качество жизни, а предприниматели — это те, кто меняют мир вокруг нас, - сказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. — Нам нужно работать с имиджем малого и среднего бизнеса, менять представления о нём — если надо, в прайм-тайм показывать по центральным каналам».

И решения тоже

В ближайшее время в Прикамье будет создан региональный центр поддержки экспорта — он поможет бизнесу преодолевать нетарифные барьеры и ограничения. Одним из вариантов поддержки местных сельхозпроизводителей может стать возвращение проекта «Покупай пермское!», а на Петербургском международном экономическом форуме край подпишут соглашение с X5 Retail Group: во всех прикамских магазинах ритейлера приоритет при комплектовании ассортимента будет отдаваться местным производителям.

Работа над улучшением инвестиционного климата в крае выстроена по системе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Она делит все составляющие инвестиционной среды на 12 целевых моделей: подключение к сетям, получение разрешений на строительство, регистрацию прав и т.д. По целевым показателям регистрации права собственности на участки и объекты недвижимого имущества и постановки на кадастровый учет Пермский край сегодня лидирует в рейтинге АСИ, а в целом, по совокупности целевых моделей, занимает пока 36 место.

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