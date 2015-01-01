Краевой минкульт просубсидирует работу сельских учреждений

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Краевое министерство культуры провело конкурсы по предоставлению субсидий муниципалитетам Прикамья из краевого и федерального бюджетов. Общий объём средств по всем проектам составил 80 млн 673 тыс. руб. Денежные поощрения получат 29 лучших муниципальных учреждения и 38 работников.

«Конкурсы направлены на вовлечение в процесс совершенствования работы сельских учреждений наибольших специалистов и обновление кадрового состава», — рассказала краевой министр культуры Галина Кокоулина.

В конкурсе участвовали пять муниципальных театров: Лысьвенский, «Доминанта» (Губаха), Чайковский, «Бенефис» (Березники) и Березниковский драматический. Все они стали победителями и за счёт выделенных средств смогут поставить 10 новых спектаклей.

На конкурс на развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры поступили 62 заявки из 48 муниципалитетов. В итоге, 50 сельских домов культуры получат средства на улучшение материально-технической базы.

На конкурс по приобретению музыкальных инструментов заявились 36 детских школ искусств. Основной акцент был сделан на творческих достижениях учащихся и проценте износа музыкальных инструментов. В итоге, 21 детская школа из 17 районов приобретёт 41 музыкальный инструмент, в том числе девять клавишных инструментов, 29 народных инструментов, две скрипки и один саксофон.

59 библиотек из 42 муниципалитетов края получат средства на комплектование книжных фондов, а 18 из пяти районов подключатся к интернету.