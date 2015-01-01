Главврач МСЧ №1 задекларировал доход в размере 6 млн руб.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
На сайте краевого пминздрава опубликованы декларации главврачей государственных медучреждений Пермского края.
Самым богатым главврачом по итогам прошлого года стал глава МСЧ №1 Алексей Грачёв с доходом в 6 млн 29 тыс. руб. В долевой собственности он также имеет апартаменты в Болгарии, земельный участок в России и встроенно-пристроенное помещение автостоянки.
Доход в размере свыше 5 млн руб. указали глава ГКБ №1 Вячеслав Ладейщиков (5 млн 662 тыс. руб.) и главврач Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Онянов (5 млн 944 тыс. руб.).
Главврач Кунгурской горбольницы Вадим Кириллов задекларировал доход в размере 4 млн 937 тыс. руб. В собственности он также имеет легковой прицеп 2004 года выпуска.
«Новый компаньон»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться