Главврач МСЧ №1 задекларировал доход в размере 6 млн руб.

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На сайте краевого пминздрава опубликованы декларации главврачей государственных медучреждений Пермского края.

Самым богатым главврачом по итогам прошлого года стал глава МСЧ №1 Алексей Грачёв с доходом в 6 млн 29 тыс. руб. В долевой собственности он также имеет апартаменты в Болгарии, земельный участок в России и встроенно-пристроенное помещение автостоянки.

Доход в размере свыше 5 млн руб. указали глава ГКБ №1 Вячеслав Ладейщиков (5 млн 662 тыс. руб.) и главврач Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Онянов (5 млн 944 тыс. руб.).

Главврач Кунгурской горбольницы Вадим Кириллов задекларировал доход в размере 4 млн 937 тыс. руб. В собственности он также имеет легковой прицеп 2004 года выпуска .

«Новый компаньон»