Максим Решетников проверит объединение больниц КУБа с ГКБ №4 в июне

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Как стало известно «Новому компаньону», в июне глава Прикамья Максим Решетников выедет в Губаху, Кизел и Гремячинск и проверит процесс объединения больниц в этих территориях с ГКБ №4.

Напомним, процесс объединения нескольких больниц КУБа с пермской больницей №4 стартовал с начала этого года и коснулся Кизеловской городской больницы, Северо-Коспашской амбулатории, Южно-Коспашской амбулатории, поликлиники №4 в Губахе, поликлиники №2 (Губаха), филиала поликлиники №1, отделения скорой медицинской помощи Губахинской центральной городской больницы, Шумихинской сельской врачебной амбулатории, сельской врачебной амбулатории посёлка Юбилейный, Гремячинской центральной городской больницы, Шахтинског ФАПа и других.

Сейчас на территории этих районов работают восемь ФАПов.

В итоге ГКБ №4 будет иметь один филиал и два подразделения в этих городах.

В результате объединения экономия расходов на оказание медпомощи составит не менее 10%, а в результате консолидации больниц освободится порядка 32% не используемых площадей. Предположительно, все эти здания будут переданы на баланс муниципалитетов.

Объединение больниц призвано решить несколько проблем, связанных с доступностью и качеством оказания медицинской помощи.

В том числе устранить проблему нехватки кадров в небольших городах Пермского края.

С 18 мая врачи ГКБ №4 уже начали выезжать в Гремячинск, Кизел и Губаху. В будущем, планируется, что врачи будут работать в этих медучреждениях не только в выездном формате, но и на постоянной основе, для чего решается проблема с предоставлением жилья для врачей.

Подробности объединения больниц читайте в номере «Нового компаньона» от 6 июня.