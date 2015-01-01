ТРЦ «Разгуляй» продан «Агентству по недвижимости и жилищному строительству» за 266 млн руб.

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9/10 долей крупного торгового центра в Перми — «Разгуляй» — продано с торгов московской компании «Агентство по недвижимости и жилищному строительству».

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сделка по продаже объекта находится на стадии оформления.

Стоит заметить, что московская компания единственная подала заявку на участие в торгах, которые проводились в рамках банкротства «Пивооптторг».

Стартовая цена актива составляла 266,08 млн руб., шаг аукциона — 5%, задаток — 20% от начальной стоимости.

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