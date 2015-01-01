Глава Гайнского поселения оштрафован на 3 тыс. руб.

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Как сообщает прокуратура Пермского края, после проверки было установлено, что на официальном сайте Гайнского сельского поселения отсутствуют информация и документы о полномочиях, задачах и функциях структурного подразделения финансового отдела, адреса электронной почты подведомственных организаций, реестры муниципальных услуг, сведения о реестре муниципального имущества, информация о результатах проверок.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении главы Гайнского сельского поселения дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ. Глава признан виновным и привлечён к штрафу в 3 тыс. руб.

«Новый компаньон»