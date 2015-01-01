Представлена программа Дягилевского фестиваля 2018 Продюсер Марк де Мони считает, что фестиваль следующего года в очередной раз удивит публику

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На пресс-конференции, посвящённой закрытию Дягилевского фестиваля 2017 года, продюсер Марк де Мони рассказал о планах на следующий фестиваль. По его словам, то, что фестиваль 2018 года сформирован уже сейчас — это большой прорыв. Он пройдёт с 14 по 24 июня.

На открытии Дягилевского фестиваля-2018 состоится российская премьера оперы Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке прославленного режиссёра Ромео Кастеллуччи. Этот спектакль — совместная продукция Пермского театра оперы и балета и театра города Лион (Франция); премьера в Лионе состоялась в начале года, и Марк де Мони считает «Жанну...» одним из лучших спектаклей Кастеллуччи.

В Перми спектакль будет идти на протяжении четырёх вечеров на французском языке. В главной роли — знаменитая французская актриса театра и кино Одре Бонне. В версии Кастеллуччи она на сцене почти всё время одна, всё вертится вокруг неё. Главную мужскую роль исполнил Дени Подалиде. Он не сможет прибыть в Пермь в связи с занятостью, но Марк де Мони надеется найти достойную замену среди французских актёров.

На закрытии фестиваля 2018 года, по традиции, в исполнении фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса прозвучит очередная симфония Малера — на сей раз Четвёртая.

Зрители, которые были на событиях Дягилевского фестиваля 2014 года, наверняка хорошо запомнили спектакль мадридского театра «Реал» C(h)oers — замечательную постановку режиссёра Алана Плателя и его труппы C de la B. В будущем году эта команда выступит с новым спектаклем — Nicht Schlafen. По словам Марка де Мони, о нём очень хочется рассказать... Но он сдержался, чтобы не портить сюрприз.

Ещё один выдающийся театральный проект, который будет показан в Перми через год, — Ex Machina/Needles an Opium, спектакль Робера Лепажа, построенный вокруг творчества Жана Кокто и джазмена Майлса Дэвиса.

Как всегда, большинство событий фестиваля будут музыкальными. За барочный репертуар отвечает команда из Гента (Голландия) B'Rock Orchestra, а ансамбль Graindelavoix (Бельгия), который выступал с музыкой барокко на Дягилевском фестивале-2016, на сей раз привезёт в Пермь программу суфийских песнопений.

Впервые в программе фестиваля — джазовый вечер с российско-английским саксофонистом Евгением Стригалёвым, а традиционный вечер рок-музыки пойдёт в компании с исландской группой Sigur Ros.

Кроме того, в программе Дягилевского фестиваля 2018 году — повторы премьер сезона. Будет показан балет Леонида Десятникова «Опера» в постановке Алексея Ратманского (премьера планируется весной 2018 года) и балет Римского-Корсакова «Шахерезада» в постановке главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко (премьера — в начале июня 2018 года).