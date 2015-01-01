Уволился замминистра строительства и ЖКХ

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ, начальник управления энергетики и ЖКХ Леонид Мокрушин в понедельник, 22 мая, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас он находится в отпуске. Об этом сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники.

Напомним, Леонид Мокрушин пришёл в министерство в 2015 году. До 2013 года два срока подряд он был мэром Очёра и работал в Очёрском отделении «КС-Прикамья».