В пермском беби-боксе оставили младенца

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Фото: aktualno.ru

Сегодня, 25 мая, в 3.40 в пермский беби-бокс подбросили младенца-мальчика. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.

Она также рассказала, что с ребёнком всё в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня фонд распространил информацию о найденном ребёнке, чтобы родители мальчика могли вернуться за малышом.

«Мы призываем ещё раз обдумать своё решение и попытаться вернуть ребенка! Не бойтесь осуждения. Для ребёнка самое лучшее — находиться с мамой. Наша задача — помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем.

В ближайшее время органы опеки и попечительства займутся поиском новой семьи для ребёнка. Поэтому мы просим родителей в самое ближайшее время обратиться в Благотворительный фонд «Колыбель надежды».

Контактный телефон руководителя фонда Котовой Елены Юрьевны: 8-919-70-23-999, (342) 2444499, 2444499@mail.ru. Либо в органы опеки г. Перми.

Благотворительный фонд «Колыбель надежды» готов оказать Вам всю необходимую помощь».

Напомним, это уже второй малыш, оставленный в пермском беби-боксе с начала этого года. Так, 27 марта в «окне жизни» был оставлен новорождённый мальчик. Впоследствии мать ребёнка вернулась за ним.

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