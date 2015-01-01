Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 26 мая по 2 июня

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Предстоящая неделя отличается музыкальностью. Пермяков ждут главный органист Собора святого Лаврентия в Роттердаме Хайо Бурема, госпел-певица из США и Пермский губернский оркестр. Пройдёт Фестиваль красок Холи, премьера супергеройского фильма из Вселенной DC, литературная экскурсия и обновлённый спектакль «Географ глобус пропил».

Главные события новой недели состоятся в выходные — на заключительном концерте VIII Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» зрители услышат произведения Джорджа Гершвина и музыку Чарли Чаплина, а всех любителей танца ждёт роскошный подарок от Дягилевского фестиваля - три одноактных балета на музыку Игоря Стравинского.

На заключительном концерте VIII Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+) состоится выступление Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Владимира Спивакова и знаменитого российского трубача, лауреата международных конкурсов Вадима Эйленкрига. Вадим Эйленкриг — известный джазмен, виртуозный трубач, лауреат престижных конкурсов, участник многих интересных музыкальных проектов, педагог, ведущий популярной программы на телеканале «Культура».

Вадим Эйленкриг

На концерте прозвучат: Сюита «Американец в Париже» Джорджа Гершвина и Фантазия для трубы и симфонического оркестра на темы «Золотого века джаза», а также музыка Чарли Чаплина: его фильм «Малыш» будет показан в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

Большой зал филармонии, 27 мая, 19:00

В завершение XI Международного Дягилевского фестиваля всех любителей танца ждёт роскошный подарок: три одноактных балета Игоря Стравинского (12+) от трёх ведущих российских хореографов в исполнении Пермского балета. Вячеслав Самодуров поставит «Поцелуй феи», Владимир Варнава — «Петрушку», а Алексей Мирошниченко — «Жар-птицу».

Хореограф «Поцелуя феи» — художественный руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров, дважды лауреат премии «Золотая Маска». «Поцелуй феи» — самый поздний из упомянутых балетов Стравинского (1928; новая редакция — 1950 год) и самый романтически настроенный. В основу либретто положены некоторые сюжетные мотивы сказки «Ледяная дева» Андерсена. Эпиграфом к изданию партитуры стало признание композитора: «Посвящаю этот балет памяти Петра Ильича Чайковского. Балет имеет аллегорический смысл — ведь муза Чайковского сродни этой фее. Подобно фее, муза отметила Чайковского своим поцелуем, печать которого лежит на всех творениях великого художника». Премьера приурочена к Году Стравинского в России. Оркестр MusicAeterna будет играть Стравинского под руководством Теодора Курентзиса.

Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, 26, 27, 28 мая, 19:00

На сцене Театра-Театра можно увидеть обновлённый спектакль «Географ глобус пропил» (16+) по одному из самых известных романов Алексея Иванова. Премьера постановки Елены Невежиной состоялась 16 мая 2013 года и сразу вошла в постоянный репертуар Театра-Театра, став одним из самых популярных спектаклей. Активная прокатная жизнь спектакля не могла не сказаться на относительной изношенности декораций и некоторых костюмов. Кроме того, актерская труппа театра имеет свойство меняться, а некоторые исполнители ролей школьников сильно повзрослели... Поэтому художественным руководством было принято решение о возобновлении спектакля. Для этого вновь был приглашён режиссёр-постановщик спектакля Елена Невежина, чтобы провести ряд репетиций для ввода новых исполнителей.

«Географ глобус пропил»

Роли школьников отныне исполняют артисты стажёрской группы театра, а фронтменов рок-группы «Молодость» будет двое — в разных составах эту ключевую для спектакля роль исполнят Альберт Макаров и Вячеслав Чуистов.

Пермский академический Театр-Театр, 26 мая, 1 июня, 19:00,

В Перми продолжается цикл литературных экскурсий «Вокруг библиотеки». На этот раз пермяков ждёт экскурсия «От Пушкина до Пастернака» (6+) — короткий маршрут по улице Сибирской, который связал памятники двум поэтам, насыщен историями людей и зданий.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 27 мая, 14:00

В рамках филармонического абонемента «Король инструментов» в Перми выступит главный органист собора святого Лаврентия в Роттердаме Хайо Бурема (Нидерланды) (6+). Хайо Бурема — известный голландский органист. Выступает с сольными концертами в Голландии, Испании, Германии, Финляндии и Франции. Регулярно участвует в записях на радио — как сольно, так и в сопровождении различных хоровых коллективов. Он является профессором Консерватории Кодарц в Роттердаме, преподаёт в классе импровизации. В его репертуаре большое место занимает симфонический и современный репертуар.

Хайо Бурема

В программе концерта — произведения Иоганна Себастьяна Баха, занимающего в органной культуре центральное место, и продолжателей традиций великого немецкого композитора — французов Мориса Дюрюфле и Жанны Демесье; голландцев Яна Питерсзона Свелинка, Хендрика Андриссена и Эда Ваммеса; австрийца Вольфганга Амадея Моцарта и русского композитора Александра Глазунова. В завершение концерта Бурема исполнит собственное сочинение — импровизации на русские народные темы.

Органный концертный зал, 26 мая, 19:00

Губернский оркестр

Пермский губернский оркестр закрывает свой весенний концертный сезон большой концертной программой «Скоро лето!» (0+). В концерте прозвучат яркие оркестровые произведения, зажигательные танцы, лучшие песни и, конечно, музыкальные шутки.

Дворец культуры им. А.Г. Солдатова, 31 мая, 19:00

В Перми выступит госпел-певица Шанна Ватерстоун (США) и Blues Encore (Екатеринбург) (18+). Шанна Ватерстоун росла на американском Юге, исполняя госпел в баптисткой церкви. В годы её детства самой популярной музыкой были мотаун-соул, госпел и кантри. Неудивительно, что она стала певицей и объехала с гастролями весь мир, выступая в США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и многих других странах. В 2008 году вышел её первый альбом Inside My Blues, объединяющий традиции блюза и госпела. В Перми Шанна Ватерстоун выступит в сопровождении группы Blues Encore («Блюз на бис») — екатеринбургской группы, играющей блюзовые стандарты, рок-н-ролл, фанк, латину и песни из культовых кинофильмов.

Джаз-клуб «Форт-Гранд», 1 июня, 20:00

1 июня — Всемирный День защиты детей, и в Парке Горького пройдёт традиционный фестиваль мороженого. Гости праздника познакомятся с жителями страны троллей. Больше всего на свете они любят петь, танцевать и есть мороженное!

Однажды злые бергеры похитили все сладкие запасы троллей. Вместе с Розочкой и Цветаном ребята отправятся в приключение, чтобы вернуть лучшее лакомство на земле. И, конечно, весь день гости будут угощаться мороженым.

Фестиваль мороженого

На протяжении праздника на центральной площади парка будут работать игровые площадки и проходить мастер-классы. Ребята смогут посоревноваться в меткости на попадание в рожок с мороженным. Проявить свои нежные чувства можно у специальной стены «Обнимашек», где можно поделиться частичкой тепла с добрым троллем. Самые большие сладкоежки попробуют себя в создании «радужного мороженого». Кроме того, тролли пригласят ребят помочь в строительстве волшебного дерева.

На протяжении праздника в парке можно будет встретить необычных мороженщиков с чудо-тележкой с мороженным.

В 13.00 на главной сцене развернётся театрализованное представление по мотивам мультфильма «Тролли», пройдёт концертная программа, в ходе которой юных зрителей ждут тематические игры и конкурсы, а главное — традиционный розыгрыш годового запаса мороженого!

Звершением праздника станет дискотека для малышей.

Парк Горького, 1 июня. 12.00

В Перми снова пройдёт Фестиваль красок «Холи» (6+). На фестивале выступит певица Ярослава Лазукова, которая исполнит каверы на популярные хиты, пермский рэпер Кот Чаузи, MC Simeon и Freak Danсe Studio.

Стадион «Локомотив», 27, 28 мая, 16:00

В киноцентре «Премьер» пройдёт «Фестивальная Киноночь» (18+). Зрители смогут насладиться фестивальным кино, понять специфику и направленность трёх крупнейших мировых кинофестивалей в разные десятилетия, а в перерывах пообщаться с единомышленниками за чашкой кофе.

Будут работать четыре зала. Зал Каннского кинофестиваля покажет чёрную комедию Мартина Скорсезе «После работы», музыкальную драму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера и «Сломанные цветы» Джима Джармуша, удостоенные Гран-при в 2005 году.

В зале Венецианского международного кинофестиваля зритель увидит легендарный «Расёмон» Акиры Куросавы, где впервые в кинематографе событие показано с точки зрения разных персонажей, один из лучших фильмов Мартина Скорсезе «Славные парни», а также основанная на реальных событиях мелодрама Алехандро Аменабара «Море внутри».

В зале Берлинале будут показаны классический триллер Анри-Жоржа Клузо «Плата за страх», удостоенный не только берлинского «Золотого медведя», но и высшей награды Канн, и «Любовь и смерть» Вуди Аллена, сюжет которого пародирует русские эпические романы и их многочисленные экранизации. Отечественное кино представит «Восхождение» Ларисы Шепитько — первый советский фильм, удостоенный высшей награды Берлинского кинофестиваля.

Фильмы, выбранные голосованием участников группы Киноночи, посетители увидят в Зале зрительских симпатий. В этот раз это «Леон» Люка Бессона, «Американская история Х» Тони Кэя и «Роковое число 23» Джоэла Шумахера.

Киноцентр «Премьер», 26 мая, 23.00

В прокат выходит супергеройский фильм из Вселенной DC «Чудо-Женщина» (12+). Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. Когда на берегах ограждённого от внешнего мира её родного райского острова терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. Сражаясь бок о бок с человеком, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Во всех кинотеатрах, с 1 июня

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