В Пермской филармонии набирает обороты Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

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23 мая стартовал VIII Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», который проводится Пермской краевой филармонией и продлится до 27 мая.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке министерства культуры РФ.

Главные участники — Маэстро Спиваков и Национальный филармонический оркестр России, художественным руководителем и главным дирижёром которого он является.

В первый день восьмого фестиваля пермяки впервые смогли услышать виртуозную игру Клары-Джуми Кан (Германия).

Скрипачка привлекла внимание благодаря своему впечатляющему выступлению на XV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве (2015). Техническое совершенство, эмоциональная зрелость, редкое чувство вкуса и неповторимое обаяние покорили музыкальных критиков и просвещенную публику, а авторитетное международное жюри присудило скрипачке звание лауреата и IV премию, хотя Спиваков убеждён, что она достойна первого места!

В текущем сезоне Клара-Джуми Кан выступает с Роттердамским филармоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева в амстердамском Консертгебау и зале De Doelen в Роттердаме, сотрудничает с Национальным оркестром Бельгии, филармоническим оркестром Познани, оркестром Китайского Национального центра исполнительских искусств (Пекин) и Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. Гастролирует в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Италии и Турции с оркестром Kremerata Baltica под управлением Гидона Кремера. В июле она закрывает фестиваль Спивакова в Кольмаре (Франция).

В настоящее время скрипачка живёт в Мюнхене и играет на скрипке Страдивари ‘ex-Strauss’ 1708 года, предоставленной ей фондом Samsung Cultural Foundation в 2015 году.

В исполнении оркестра прозвучала Симфония №5, соч. 65 П.И. Чайковского, а вместе с солисткой музыканты исполнили Концерт для скрипки с оркестром №1 соль минор, соч. 26 Макса Бруха, Интродукцию и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса, цыганские напевы до минор, соч. 20 Пабло де Сарасате.

Во второй день фестиваля на сцене Большого зала филармонии впервые выступил лауреат международных конкурсов Роман Борисов, фортепиано (Новосибирск). К своим 14 годам Роман имеет большой опыт работы на различных концертных площадках Новосибирска и за его пределами, в том числе в Большом зале Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, в камерном зале Новосибирской Государственной филармонии, Государственном концертном зале им. А.М. Каца (Новосибирск), а также в Светлановском зале Московского Международного дома музыки, камерном зале Московской государственной филармонии, Центральном концертном зале «Казакстан» (Астана), концертном зале Фонда Луи Вуиттон, Париж (Fondation Louis Vuitton). Имеет опыт выступлений с Национальным филармоническим оркестром России, Новосибирским академическим симфоническим оркестром, симфоническим оркестром Астаны.

Роман Борисов — неоднократный участник музыкальных проектов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, удостоен именной поощрительной стипендии Дениса Мацуева. За активную творческую деятельность и победы на конкурсах имя Романа Борисова было внесено в издание «Золотой фонд Новосибирска».

Во второй вечер фестиваля прозвучали «Просветлённая ночь» Арнольда Шенберга, Концерт №23 для фортепиано с оркестром Ля мажор, К 488 Вольфганга Амадея Моцарта и Симфония №4 Соль мажор Густава Малера.

Сегодня — третий день фестиваля. В исполнении Национального филармонического оркестра России, обладательницы Гран-при телепроекта «Большая опера» Ксении Нестеренко (сопрано) и финалиста «Большой оперы» Тиграна Оганяна (тенор) прозвучат произведения Джузеппе Верди (арии из опер «Риголетто» и «Травиата»), Винченцо Беллини (увертюра к опере «Норма»), Жоржа Бизе (вступление к опере «Кармен»), Шарля Гуно (вальс и ария из оперы «Ромео и Джульетта»), Джакомо Пуччини (вальс из оперы «Богема», ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»), Умберто Джордано (ария из оперы «Федора»), Пьетро Масканьи (интермеццо из оперы «Сельская честь»), Луиджи Ардити («Поцелуй») и Франца Легара (ария из оперы «Страна улыбок»).

Именно благодаря таким экспериментам Маэстро и Пермской филармонии, публика открыла для себя немало имён восходящих звёзд, никогда не выступавших на сценах филармонии, чьи имена в дальнейшем звучали всё громче и громче.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

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