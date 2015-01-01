Международная коалиция музеев совести требует разобраться в ситуации с Мемориальным комплексом политических репрессий

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Как стало известно «Новому компаньону», в адрес президента Российского союза музеев Михаила Пиотровского и в адрес генерального директора Международного союза музеев (ICOM) Петера Келлера отправлены письма с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Мемориального центра политических репрессий, бывшего музея «Пермь-36». Отправитель — президент Международной коалиции музеев совести Элизабет Силкс — пишет коллегам:

В Пермском крае Российской Федерации в 1995 году был создан уникальный Мемориальный музей истории политических репрессий в бывшем лагере для политзаключённых «Пермь-36». Ядро этого лагеря составляет единственный сохранившийся в мире комплекс лагерных построек эпохи сталинского ГУЛАГа. Создавался музей общественно-государственным партнёрством Автономной некоммерческой организации «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» и правительства Пермского края. В течение почти 20 лет Мемориальный центр «Пермь-36» не только сохранял, восстанавливал и реставрировал ветхие лагерные постройки, но и занимался активной научно-исследовательской, собирательской, экспозиционно-выставочной и просветительской деятельностью.

Мемориальный центр «Пермь-36» признан музейным сообществом далеко за пределами Российской Федерации. Его выставки презентовались в разных странах. Масштабная выставка «Трудовые лагеря России и борьба за свободу» экспонировалась в самых известных музеях США, в том числе в Мемориальном музее Элеоноры и Франклина Д. Рузвельтов в LongIsland и в музее Мартина Лютера Кинга в Атланте, где её открывал 39-й Президент США, лауреат Нобелевской премии мира Джеймс Эрл Картер.

Мемориальный центр «Пермь-36» был одним из учредителей нашей Коалиции — Международной коалиции музеев совести — и до сих пор является координатором Российской сети музеев совести. На протяжении многих лет при центре «Пермь-36» функционировала Летняя международная школа музеологии и регулярные многодневные семинары для музеев Российской сети музеев совести.

В 2014 г. Мемориальный центр «Пермь-36» был отстранён от Мемориального музея, а здания и сооружения бывшего лагеря, являющиеся государственной собственностью, были переданы созданному государственному учреждению «Мемориальный комплекс политических репрессий». Это учреждение сверх того присвоило себе всё имущество, принадлежащее Мемориальному центру «Пермь-36», и, прежде всего — музейные фонды, архивы, научную библиотеку, экспозиции и выставки, собиравшиеся и создававшиеся при поддержке ряда партнёров, в том числе и Международной коалиции музеев совести и её отдельных членов.

Элизабет Силкс просит Михаила Пиотровского:

Я надеюсь, г-н Пиотровский, что руководимый Вами Союз музеев России поможет «Мемориальному комплексу политических репрессий» и Мемориальному центру «Пермь-36» разрешить спорные авторские и имущественные вопросы.

К Петеру Келлеру она обращается с просьбой вмешаться в процесс и «убедить президента Союза музеев России д-ра М. Пиотровского во внесудебном и нескандальном порядке решить проблемы авторских и имущественных прав собственности Мемориального центра «Пермь-36».

Напомним: «Новый компаньон» неоднократно писал о попытках разрешения ситуации с музеем «Пермь-36».

Однако, несмотря на многочисленные общественные инициативы и даже вмешательство администрации президента РФ, ситуация всё ещё не урегулирована.

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