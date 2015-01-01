Команда Санкт-Петербургского университета ИТМО победила на мировом чемпионате по спортивному программированию

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Команда Санкт-Петербургского государственного национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) победила в финале чемпионата мира по спортивному программированию среди университетских команд ACM-ICPC, пишет РИА Новости.

За победу боролись Иван Белоногов (выпускник пермской школы №9), Владимир Смыкалов и Илья Збань.

Ребятам удалось решить 10 из 12 задач быстрее и грамотнее соперников. Готовил команду тренер Андрей Станкевич.

В ежегодном чемпионате принимали участие более 130 команд со всего мира, 13 из них — российские. Последние годы кубок мира передают друг другу две российские команды — СПбГУ и университет ИТМО. На счету последней семь чемпионских титулов — это абсолютный рекорд ACM ICPC. На втором месте находятся СПбГУ с четырьмя кубками, а у ближайших зарубежных соперников — американского Стэнфорда и китайского университета Джао Тонг — по три победы.

Стоит заметить, что в составе СПбГУ в чемпионате участвовал выпускник пермской школы №9 Алексей Гордеев.

«Новый компаньон»

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