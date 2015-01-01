«Тепличный комплекс «Чусовской» арендовал агропарк в посёлке Лямино В 2017 году инвестор вложит в развитие объекта 60 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» глава Чусовского района Сергей Белов, определён инвестор, который будет развивать чусовской агропарк.

Парк «Агропарк» занимает участок площадью 70 га на ул. Промышленная в посёлке Лямино. По словам Сергея Белова, ООО «Тепличный комплекс «Чусовской» заключил договор на аренду 40 га сроком на пять лет с правом выкупа участка.

Отметим, компания «ООО «ТК «Чусовской» зарегистрирована Межрайонной ИФНС по Пермскому краю 5 сентября 2016 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб.

Инвестор планирует построить на территории агропарка несколько теплиц для выращивания овощей (перца, огурцов, помидоров и пр.)

«На участке уже проведены работы по геологии и геодезии, получен техотчёт о слоях и качестве грунтов, готовятся расчёты по объёмам подключения для подачи техусловий в ресурсоснабжающие организации», — рассказывает Сергей Белов.

В июне компания подаст заявку на получение статуса резидента ТОСЭР «Чусовой». Осенью начнутся строительные работы. На проектные мощности планируется выйти в мае 2018 года.

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