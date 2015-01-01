«Тепличный комплекс «Чусовской» арендовал агропарк в посёлке Лямино
В 2017 году инвестор вложит в развитие объекта 60 млн руб.
Как сообщил «Новому компаньону» глава Чусовского района Сергей Белов, определён инвестор, который будет развивать чусовской агропарк.
Парк «Агропарк» занимает участок площадью 70 га на ул. Промышленная в посёлке Лямино. По словам Сергея Белова, ООО «Тепличный комплекс «Чусовской» заключил договор на аренду 40 га сроком на пять лет с правом выкупа участка.
Отметим, компания «ООО «ТК «Чусовской» зарегистрирована Межрайонной ИФНС по Пермскому краю 5 сентября 2016 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб.
Инвестор планирует построить на территории агропарка несколько теплиц для выращивания овощей (перца, огурцов, помидоров и пр.)
«На участке уже проведены работы по геологии и геодезии, получен техотчёт о слоях и качестве грунтов, готовятся расчёты по объёмам подключения для подачи техусловий в ресурсоснабжающие организации», — рассказывает Сергей Белов.
В июне компания подаст заявку на получение статуса резидента ТОСЭР «Чусовой». Осенью начнутся строительные работы. На проектные мощности планируется выйти в мае 2018 года.
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