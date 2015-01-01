Эскиз ледового городка разработает компания Вячеслава Саралева

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«Агентство социокультурных проектов» Перми завершило конкурс на разработку эскизного проекта «Нового ледового городка» на эспланаде на 2018 год. Сумма контракта составила 300 тыс. руб. Победителем стал ИП Вячеслав Саралев, предложивший наименьшую стоимость.

Проект должен быть разработан до 18 августа этого года. В ледовом городке появятся 4-х, 3- и 2-х скатные горки, «Игровой лабиринт», три «Ледовые ловушки», где будут площадки с канатом для возможности самостоятельного выхода посетителей, интерактивные ледовые объекты и «Дед Мороз и Снегурочка» изо льда.

Подрядчик также разработает проект оформления новогодней ёлки, торговых павильонов, сценический комплекс и объекты полиграфии, в которые входят бейджи, программа, информационный стенд, баннер металлического ограждения и правила посещения новогоднего комплекса.

Ранее ИП Вчеслав Саралев победил в конкурсе на запрос котировок на право заключения государственного контракта поставки подарочной и сувенирной продукции регионального института непрерывного образования ПГНИУ в 2011 году, участвовал в конкурсе на выполнение работ по созданию поддержанию и развитию живых коллекций растений занесенных в Красную книгу Пермского края в 2015 году.

Напомним, в прошлом году эскиз ледового городка на эспланаде разработала известный в Перми театральный художник, а также изготовитель авторских кукол Лариса Каменских. Тематика ледового городка была посвящена Году экологии в России.

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