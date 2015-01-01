Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 26 мая

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Пермяков позовут в новое время. В Пермском крае стартует фестивальный марафон длиною в три месяца.

Пермские власти готовят новый масштабный фестиваль «Пермский период. Новое время». Он будет идти всё лето в Перми и территориях края.

Пермь готовится к празднованию Дня города. По центру города 12 июня пройдёт карнавальное шествие «Пермское яркое», на городской эспланаде состоятся большие праздничные гулянья, а Аллею доблести и славы украсят семь новых плит.

Комфорт и безопасность — в руках жильцов. Пермяки поговорили о тонкостях управления многоквартирными домами.

Пермяки будут проводить «Субботы на набережной». Городская администрация разработала проект «Суббота на набережной» под общим лозунгом «Кама — река событий».

Ночной дозор. Максим Решетников и Дмитрий Самойлов проверили качество ремонта дорог в Перми.

Спасибо, мы хотим ещё! Большинство пермяков ожидают продолжения масштабного ремонта дорог в этом году.

Помощь на бегу. Пермяки вновь примут участие в благотворительном забеге.

Город, где хочется жить. Глава Перми Дмитрий Самойлов отчитался перед депутатами гордумы о работе администрации города за прошлый год.

Мост к знаниям. Команда пермской гимназии №2 вернулась из Москвы, где впервые приняла участие в V Всероссийском конкурсе на знание китайского языка «Мост китайского языка».

В Перми прошли последние звонки. На этой неделе в пермских школах завершается учебный год. 24 мая в городе прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию школы, и концертные программы в городских парках.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно

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