РЖД заплатит 10 млн руб. за адаптацию вокзала Пермь-2 для инвалидов

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23 мая АО «РЖДстрой» объявило конкурс с предварительным квалификационным отбором на выполнение строительно-монтажных работ по адаптации вокзального комплекса Пермь-2 для маломобильных групп граждан.

Подрядчик должен будет установить два тактильных уличных стенда, 10 дорожных знаков для граждан в инвалидных колясках, выложить тактильную плитку «Конусообразные рифы в шахматном порядке», а также «Квадратные рифы» и «Продольные рифы» и др.

Все работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года. Максимальная стоимость контракта составила 10 млн 566 тыс. руб.

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