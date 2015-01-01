РЖД заплатит 10 млн руб. за адаптацию вокзала Пермь-2 для инвалидов
23 мая АО «РЖДстрой» объявило конкурс с предварительным квалификационным отбором на выполнение строительно-монтажных работ по адаптации вокзального комплекса Пермь-2 для маломобильных групп граждан.
Подрядчик должен будет установить два тактильных уличных стенда, 10 дорожных знаков для граждан в инвалидных колясках, выложить тактильную плитку «Конусообразные рифы в шахматном порядке», а также «Квадратные рифы» и «Продольные рифы» и др.
Все работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года. Максимальная стоимость контракта составила 10 млн 566 тыс. руб.
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Собственник.